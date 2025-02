Arriva la polizia in cerca dei ladri, trovano una donna mummificata sul suo letto: denunciato il figlio infermiere per truffa

A Comiso, nel Ragusano, l'uomo di 57 anni si era messo a gridare sul suo pianerottolo, perché temeva ci fossero i ladri. Lo stesso timore avuto da un condomino, che ha chiamato la polizia. L'infermiere è indagato per occultamento di cadavere e truffa aggravata

Le sue urla poco prima delle 14 avevano insospettito i vicini di casa, che avevano chiamato la polizia temendo la presenza di ladri. Quando però gli agenti sono arrivati a casa dell’infermiere 57enne di Comiso, nel Ragusano, l’uomo ha negato che fosse in corso un furto. Ai poliziotti però è bastato entrare in casa e fare un sopralluogo fino alla camera padronale per scoprire che sul letto c’era una donna anziana, ormai morta da parecchio tempo.

Il corpo mummificato trovato nel suo letto dalla polizia era della madre dell’infermiere. Si chiamava Maria Melilli, aveva 95 anni, ma nessuno aveva mai saputo della sua morte. Il figlio fino all’ultimo aveva raccontato ai vicini che sua madre era stata portata in una struttura di assistenza per anziani. La donna in realtà era morta da marzo 2023, secondo il medico legale per cause naturali. Ma sarà l’autopsia a stabilire con maggiore certezza la data del decesso.

Qualcuno mesi fa aveva anche sentito cattivi odori nella zona. Fenomeno però attribuito ai bagni chimici, che erano stati installati da un’impresa edile vicino alle case. E invece al piano terra della palazzina, sul suo letto, c’era il cadavere dell’anziana, custodito dal figlio ora denunciato per occultazione di cadavere e truffa aggravata. Saranno le indagini ora a stabilire se e per quanto tempo l’uomo abbia potuto incassare la pensione della madre.