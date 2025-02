Schröder troppo stressato, lo strano ricovero prima dell’udienza sul North Stream 2: i dubbi dopo il video sul campo da golf

Grande amico di Vladimir Putin, l'ex cancelliere tedesco sarebbe stato improvvisamente ricoverato per «burnout». Era atteso da una commissione d'inchiesta per rispondere a questioni legate al gasdotto che collega la Russia con la Germania

L’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder è stato recentemente ricoverato in una clinica di Hannover dopo che i medici gli hanno diagnosticato una grave forma di burnout, una sindrome caratterizzata da forte esaurimento, difficoltà di memoria, problemi di concentrazione e disturbi del sonno.

La mediazione con gli affari russi

Schröder, che ha festeggiato il suo ottantesimo compleanno nella scorsa primavera, è ormai da tempo una figura controversa in Germania, criticato e isolato per i suoi stretti rapporti economici con la Russia. Dopo aver lasciato la cancelleria nel 2005, è diventato uno dei principali intermediari degli interessi russi in Europa, ricoprendo incarichi di prestigio all’interno di aziende energetiche legate al Cremlino. È stato infatti presidente del consorzio che ha realizzato il gasdotto North Stream per conto di Gazprom, dopo averne firmato l’accordo quando era ancora in carica. Ha avuto un ruolo determinante anche nel progetto North Stream 2 e ha assunto la presidenza di Rosneft, la grande compagnia petrolifera e del gas statale russa. Tuttavia, ha lasciato questi incarichi solo dopo l’inizio del conflitto in Ucraina.

Le manager escort

Recentemente, sono emerse nuove informazioni compromettenti riguardanti Rosneft: la società, oltre alle sue attività principali, pagava un gruppo di giovani donne ufficialmente assunte come manager, ma che in realtà lavoravano come escort per i dirigenti.

L’amicizia con Putin

Oltre ai rapporti d’affari con Mosca, Schröder ha sempre mantenuto un forte legame personale con il presidente russo Vladimir Putin, un’amicizia che non ha mai rinnegato e che continua a coltivare. Questa vicinanza al leader del Cremlino gli è costata una progressiva emarginazione politica e la perdita di alcuni privilegi normalmente garantiti agli ex cancellieri tedeschi, tra cui la scorta e un ufficio ufficiale. Nel 2023, alcuni esponenti della SPD hanno tentato di espellerlo dal partito, ma la richiesta è stata respinta prima dalla commissione disciplinare della Federazione di Hannover e poi confermata a livello nazionale.

Il ricovero annunciato dall’avvocato

Il ricovero di Schröder è stato annunciato dal suo avvocato, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La scorsa settimana, sempre tramite il legale, l’ex cancelliere aveva comunicato improvvisamente che non avrebbe partecipato a un’audizione davanti alla commissione d’inchiesta del Parlamento regionale del Mecklenburg-Vorpommern, prevista per venerdì scorso, dove avrebbe dovuto rispondere di questioni legate al North Stream 2. La motivazione ufficiale fornita è stata proprio il ricovero dovuto al burnout, una condizione resa pubblica solo successivamente. «L’ex cancelliere non è in grado, né ora né nel prossimo futuro, di affrontare il carico fisico e mentale di un interrogatorio prolungato», ha dichiarato il suo avvocato all’agenzia DPA.

Fino al 5 gennaio giocava a golf

Non è chiaro se il ricovero sia stato usato come pretesto per evitare la testimonianza, ma chi ha parlato di recente con Schröder riferisce che le sue condizioni di salute non sarebbero ottimali. La sua ultima apparizione sui social network, dove è molto attivo insieme alla sua quinta moglie, la sudcoreana Soyeon Schröder-Kim, risale al 5 gennaio, quando ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritraeva sorridente su un campo da golf.