Feriti due poliziotti presi a martellate, follia di un 26enne francese in autostrada: l’auto rubata e il caos alla stazione di servizio. Grave un agente

L'aggressione è avvenuta alla stazione di servizio Viverone Sud, lungo la bretella autostradale Ivrea-Santhià. Il caos scatenato da un 26enne francese, che nascondeva un martello sotto i vestiti

Due poliziotti sono stati feriti a martellate nella stazione di servizio di Viverone Sud. Gli agenti si trovavano nell’area di servizio della bretella autostradale Ivrea-Santhià assieme all’aggressore, un 26enne di nazionalità francese che avevano accompagnato all’area di sosta in seguito a un incidente.

L’incidente con l’auto rubata

L’aggressore era a bordo di un’auto rubata a un capocantiere di alcuni lavori in corso nelle vicinanze. Con il veicolo è entrato in autostrada, sfondando la recinzione. Poco dopo sarebbe rimasto coinvolto in un incidente. Il ragazzo è stato soccorso dall’autista di un furgone, che lo ha accompagnato alla prima stazione di servizio.

L’aggressione dei poliziotti a martellate

Arrivato all’area di servizio, il 26enne ha cercato di rubare un’altra auto, minacciando le persone che erano a bordo. Sono intervenuti quindi i poliziotti, che il ragazzo ha aggredito alla testa con un martello che nascondeva sotto i vestiti. Uno degli agenti ha sparato, colpendo il 26enne, ma ha colpito anche l’altro agente, ferito di striscio dopo il rimbalzo di un proiettile. A soccorrere il francese e l’agente ferito è stato un elicottero del 118 partito da Torino. Il 26enne è stato ferito dal colpo di pistola del poliziotto, mentre un agente ha riportato un trauma cranico.