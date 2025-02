Rolex e gioielli sequestrati al cantante neomelodico De Martino. Era nullatenente e il padre così prendeva il reddito di cittadinanza

L'operazione, denominata Sold out, è stata condotta dalla Guardia di finanza. E ha portato a sequestri, tra Napoli e Palermo di beni per 220mila euro

Aveva Rolex, gioielli, denaro in contante. Eppure al fisco, nonostante la sua popolarità, risultava nullatenente. Disoccupato, tanto che suo padre ha percepito 40mila euro del reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022, dichiarando nella richiesta del sussidio il figlio a carico. La Guardia di finanza, su ordine del Gip, ha sequestrato tra Palermo e Napoli, orologi Rolex, gioielli e denaro per un totale di 220mila euro al cantante Daniele De Martino, il cui vero nome è in realtà Agostino Galluzzo. Il cantante era stato già destinatario di misure di prevenzione personali, come divieti del questore che gli impedivano di accompagnarsi a soggetti socialmente pericolosi. In diverse occasioni gli era stato proibito di esibirsi dal vivo. Eppure in rete sponsorizzava i suoi ingaggi per concerti e feste private, fatti, secondo quanto emerge l’inchiesta, senza aprire una partita Iva. Daniele De Martino non è un piccolo artista, vanta collaborazioni di calibro nel panorama musicale neomelodico, video, album. Molti lo ricordano anche nel pezzo “Si cagnata” con Tony Colombo, ora ai domiciliari con le accuse di concorso esterno in associazione mafiosa.

Proprio i profili social del cantante sono stati utili alle fiamme gialle per la ricostruzione dei compensi percepiti, quantificati in quasi 850 mila euro in 6 anni di attività. Inoltre, per le annualità 2018, 2019 e 2021,De Martino avrebbe omesso la dichiarazione dei redditi e per questo è stato denunciato. Da qui la denuncia e la misura del sequestro per le imposte mai versate.