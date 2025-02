Il dentista di Carlo Nordio e le telefonate del Fatto: la denuncia al quotidiano di Travaglio

Una segnalazione per il reato di sostituzione di persona nei confronti di un giornalista del quotidiano. Arrivata dopo una strana prenotazione per una seduta di igiene dentale

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha un dentista. Quel dentista, Gian Antonio Favero da Padova, è stato condannato per abuso d’ufficio. E grazie all’abolizione del reato da parte del governo Meloni può chiedere la cancellazione della sentenza. La storia l’ha raccontata Il Fatto Quotidiano il 20 settembre scorso. Ma c’è un retroscena che riguarda il quotidiano di Marco Travaglio. Che ha portato a una Cnr, ovvero una comunicazione di notizia di reato. Che è partita dagli uffici della Polizia Penitenziaria ed è arrivata alla procura di Roma.

Il caso Favero

Il quotidiano ha scritto che Favero «ora può ringraziare lo storico paziente e amico per l’insperato regalo che gli permette di ripulirsi la fedina penale». La condanna a un anno è arrivata per l’accusa di aver dirottato verso una clinica privata alcuni pazienti che si rivolgevano all’ospedale pubblico in cui lavorava per un impianto. Ma c’è un problema. Il giorno prima della pubblicazione dell’articolo, ovvero il 19 settembre, al centralino riservato del ministero della Giustizia arriva una chiamata da parte dello studio dentistico di Favero a Treviso. La segretaria Elena racconta di aver ricevuto una telefonata da parte di un sedicente «appartenente alla segreteria del ministro», che chiedeva un appuntamento per una seduta di igiene dentale a dicembre.

La signora Elena

Elena a quel punto fissa l’appuntamento ma richiama il ministro. «La stessa ha riferito che alle ore 14,58 dal numero 0632818*** una persona con voce maschile che si è presentata come membro della segreteria particolare del ministro Nordio ha richiesto un appuntamento per una seduta di igiene dentale per dicembre. La signora ha fissato l’appuntamento per il 20 dicembre 2024. L’interlocutore ha confermato il giorno e l’orario aggiungendo che il ministro sarebbe stato accompagnato da due uomini di scorta». La segretaria prova a richiamare ma nessuno risponde. E a quel punto scattano gli accertamenti della Sicurezza Ministero.

L’accertamento

«Lo scrivente effettuava un accertamento sull’utenza telefonica che risultava essere intestata Editoriale Il Fatto spa», si legge nell’appunto conclusivo. L’idea è che l’autore della telefonata volesse accertarsi del fatto che Favero fosse il dentista di Nordio. Ma per farlo, secondo la polizia penitenziaria, ha commesso il reato di sostituzione di persona. Ora la palla passa alla procura.