Cremona, bimba di 3 anni dimenticata sul bus dell’asilo. Ritrovata al deposito 3 ore dopo: dormiva ignara

La svista clamorosa del conducente e di una supplente. La madre furibonda ha sporto denuncia

A Casale Cremasco, in provincia di Cremona, una bimba di 3 anni è stata lasciata a bordo del bus per circa tre ore. Alle 11.30 di giovedì scorso, il nonno si è presentato all’asilo per riprendere la nipote; ma sul posto ha scoperto, tra sorpresa e spavento, che la bambina non era lì. «Non è venuta oggi», gli hanno risposto. Gli insegnanti erano, infatti, convinti – poi smentiti dal famigliare – che la piccola fosse rimasta a casa. È stato a quel punto che sono cominciate le ricerche: la madre si è precipitata all’asilo insieme ai carabinieri e a un’ambulanza. Nessuno sapeva dove potesse trovarsi la bambina. Scatta la chiamata alla ditta del bus, che in mattinata aveva scaricato gli altri 14 bambini all’ingresso dell’asilo. A quel punto i dipendenti della ditta, scrive il Corriere della Sera, hanno subito guardato all’interno del pulmino, già in autorimessa. La bimba era lì, sul sedile: dormiva ignara di tutto. La mamma, furibonda, ha presentato denuncia. Anche perché – precisa il quotidiano – sul mezzo erano presenti il conducente, una assistente supplente avvisata alle sei del mattino per sostituire la titolare indisposta, e un’altra assistente per un bambino con disabilità.

Foto copertina: Yobro10 / Dreamstime | Immagine d’archivio autobus asilo