Tom Cruise appeso a testa in giù dall’aereo nell’ultimo stunt per Mission Impossible 8 – ll video

L'attore ha sempre voluto girare in prima persona anche le scene più pericolose: non fa eccezione l'ottavo capitolo della saga di Ethan Hunt

L’aveva promesso a novembre: «L’addestramento e la preparazione che abbiamo messo in questo film è il culmine di tutti quelli precedenti. Dalle profondità ai cieli, non vedo l’ora di condividerne di più con voi». Ed eccolo che, prima immerso in una vasca per allenare i polmoni sott’acqua, ora si ritrova a testa in giù appeso a un aereo. È solo l’ultima fatica di Tom Cruise nell’ultimo capitolo di Mission Impossible, l’ottavo della saga dell’agente Ethan Hunt. Come nei precedenti, e negli altri cortometraggi, l’attore statunitense non ha rinunciato alla sua dose di adrenalina rifiutandosi di appaltare a un uno stuntman le scene più pericolose volendo girarle in prima persona. Nel video condiviso sui social, il 62enne si ritrova agganciato a una sbarra di metallo mentre l’aereo giallo si ritrova capovolto a circa 3mila metri d’altezza, mentre il Christopher McQuarrie lo guarda e lo filma preoccupato da un elicottero. Di Mission: Impossible – The Final Reckoning uscirà un trailer proprio durante questo weekend, per il Super Bowl.