Controlli sui bus e poca neve, a Roccaraso sfuma l’effetto TikTok: «Arrivati in 9mila». E a Ovindoli solo 10 pullman

Lontani i numeri dell'«assalto» di due domeniche fa. Soddisfatti i sindaci delle due località di montagna in Abruzzo: «La macchina ha funzionato»

Sarà lo sgonfiarsi dell’effetto TikTok, sarà il meteo poco promettente o la scarsa neve. Fatto sta che anche questa domenica a Roccaraso non si sono certo visti quei fiumi di turisti che avevano fatto gridare all’«assalto» appena due settimane fa. Novemila le persone arrivate oggi nella località montana abruzzese, secondo quanto riportano a fine giornata le forze dell’ordine. Di queste, cinquemila sono arrivate a bordo dei bus, altre quattro mila hanno acquistato uno ski-pass negli impianti sciistici del comprensorio. Tutto lascia pensare insomma che l’exploit di due domeniche fa resti un episodio isolato: una settimana fa turisti e visitatori a Roccaraso erano stati diecimila. I bus autorizzati provenienti dalla Campania, continua il “rapporto”, sono stati 50, compresi una decina destinati agli alberghi. Due i mezzi respinti, invece, perché gli autisti non hanno esibito la ricevuta di prenotazione.

Come Ovindoli e Roccaraso hanno scongiurato nuovi assalti

«C’è stato un calo dovuto sicuramente all’incertezza del tempo. Si è registrato almeno un calo del 50% rispetto alle ultime domeniche», dice in serata all’Ansa Dario Colecchi di Federturismo. «La macchina messa in piedi ci ha consentito di garantire un’accoglienza organizzata», gli fa eco il sindaco, Francesco Di Donato. Due turisti di Caserta si sono invece lamentati della poca neve presente in paese, mentre in quota il manto nevoso sfiora i 120 centimetri. Sfuma l’effetto TikTok anche per Ovindoli, dove sono saliti in cinquecento sulle piste a bordo dei dieci bus autorizzati. «Sicuramente il tempo ha fatto la sua parte. Ma si tratta comunque di turisti abituali», sottolinea il sindaco, Angelo Ciminelli.

In copertina: Turisti e Roccaraso (L’Aquila) – 2 febbraio 2025 (ANSA/EMANUELE VALERI)