Alex Benedetti di Virgin Radio si è tolto la vita per 70 mila euro?

Il dj si era detto preoccupato con gli amici per la ristrutturazione di una villa nel parco del Ticino. La ditta dei lavori è fallita a dicembre 2024

Alex Benedetti si è tolto la vita per 70 mila euro? Il deejay 53enne e direttore di Virgin Radio si è suicidato il 10 febbraio lanciandosi dal settimo piano di via Turati a Milano, dove si trova la sede operativa delle radio del gruppo Mediaset. Il sostituto procuratore Francesca Crupi ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Un’ipotesi di reato necessaria per sottoporre il cadavere all’autopsia. Ma intanto dal suo passato emergono lavori per 150 mila euro da realizzare con il Superbonus 110% in una villetta nelle campagne del parco del Ticino. Benedetti aveva firmato un contratto a novembre 2021 con una ditta sarda legata a un imprenditore molto noto sui social. E avrebbe sborsato almeno 70 mila euro a inizio lavori e altri soldi durante l’avanzamento.

Alex Benedetti e i 70 mila euro

L’azienda a dicembre 2024 è finita in liquidazione giudiziale dopo una sentenza del tribunale di Cagliari. E il cantiere è rimasto aperto con le opere non terminate. Secondo il Corriere della Sera questo, insieme ad altre questioni personali, lo avrebbe portato a togliersi la vita. La motivazione è stata ricavata dai discorsi che Benedetti aveva fatto con gli amici e i colleghi, a cui il deejay era parso preoccupato per quella che considerava una truffa che aveva subito. Si era anche rivolto a un avvocato per cercare di recuperare i soldi. La ricostruzione però fa avanzare qualche dubbio. Anche perché, a differenza di quanto era emerso nell’immediatezza del fatto, Benedetti non avrebbe lasciato scritti per spiegare il suo gesto.

Il saluto di Conti

Ieri la Rai e Carlo Conti hanno ricordato Benedetti nel giorno di Sanremo. «Avrebbe dovuto partecipare alla votazione, per le radio è un momento molto toccante», ha spiegato il direttore dell’ufficio stampa Rai, Fabrizio Casinelli durante la conferenza stampa di presentazione della prima serata. Conti ha dedicato un pensiero alla sua famiglia. Nei giorni scorsi era stata annullata la serata di gala. Dopo il diploma a Portogruaro, Alex nel 1994 è entrato nel network di Radio Italia, dove nel programma notturno Suburbia condotto da Marco Biondi stilava la classifica house. Nel 2007 è approdato a Virgin Radio come programmatore musicale. Poi è diventato responsabile della programmazione musicale, ed infine, nell’aprile 2019, direttore.