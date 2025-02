Bomba d’acqua sull’Isola d’Elba, strade e auto sommerse: i Vigili del Fuoco salvano decine di persone intrappolate – I video

Il nubifragio su Portoferraio nel tardo pomeriggio. Ora l'allerta si sposta sul resto della Toscana

Un violento nubifragio si abbattuto nel tardo pomeriggio di giovedì sull’Isola d’Elba, causando allagamenti e gravi disagi. La situazione più critica nel capoluogo, Portoferraio, dove il Comune ha raccomandato agli abitanti di non usare le auto e di mettersi a riparo. Squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco e della Guardia di finanza sono intervenute per prestare i soccorsi necessari, anche dal resto della Regione Toscana. Tre persone in particolare sono state salvate “in extremis” dopo che l’acqua aveva allagato le loro case di Portoferraio (Livorno), riferiscono i pompieri. Altre 28 sono state soccorse bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l’acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell’isola d’Elba. Evacuata, per gli allagamenti, anche una scuola di danza con nove minori e tre istruttori e una decina di persone da una pizzeria minacciata dalle acque.

L’acquazzone e l’allerta in Toscana

«Da qualche minuto dopo le 17 fino alle 19 di giovedì 13 febbraio il temporale ha scaricato enormi quantità di acqua in maniera incessante – ha spiegato l’assessore di Portoferraio Lorenza Burelli – Le squadre della protezione civile comunali, che erano già in stato di allarme per l’allerta arancione, si sono subito posizionate per regolare il traffico in uscita e in entrata da Portoferraio. Le prime criticità segnalate si sono verificate nella zona della Casaccia e del Carburo, in via Carducci, Val di Denari, Viale Elba. Una frana ha interrotto la strada di San Martino». Accertata l’emergenza alluvione, il Comune disporrà la chiusura delle scuole, così come di giardini pubblici, cimiteri e impianti sportivi per domani, venerdì 14 febbraio. Ora l’allerta si sposta però su altre zone della Toscana. L’intensa linea temporalesca del pomeriggio si è spostata infatti dall’isola d’Elba verso la zona dell’Argentario e sulla costa grossetana. Temporali e acquazzoni sono segnalati in serata anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. Lo riferisce sui social la protezione civile della Toscana ammonendo a fare «massima attenzione e prudenza».