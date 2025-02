Giorgia Meloni sente Zelensky: «Immutato il sostegno dell’Italia all’Ucraina»

Il colloquio telefonico tra i due leader nel giorno degli attacchi del Cremlino al presidente Mattarella: «Serve uno stretto coordinamento con gli Usa e i partner europei»

Nel giorno degli attacchi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri di Mosca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. I due leader, spiega una nota di Palazzo Chigi, hanno discusso degli ultimi sviluppi in corso per mettere fine al conflitto, con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. La presidente del Consiglio «ha riaffermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina e al popolo ucraino anche in vista dei futuri colloqui ed entrambi hanno concordato sull’importanza di mantenere uno stretto coordinamento con i partner europei e gli Stati Uniti». Entrambi hanno concordato sull’importanza di mantenere uno stretto coordinamento con i partner europei e gli Stati Uniti.