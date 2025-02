Le medaglie olimpiche, la vicinanza con Bucci, il Coni. Chi è Silvia Salis: la candidata sindaca del centrosinistra alle comunali di Genova

Correrà per le elezioni nel capoluogo ligure dopo le dimissioni di Marco Bucci, da novembre alla presidenza della regione

Silvia Salis è la candidata del centrosinistra alle prossime elezioni comunali di Genova, prevista per la primavera del 2025 dopo le dimissioni di Marco Bucci, eletto presidente della Liguria lo scorso autunno. La dirigente sportiva ed ex martellista genovese, nome di punta del Pd, godrà dell’appoggio del Movimento 5 Stelle, che ha ufficializzato la propria posizione nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio.

L’appoggio del Movimento 5 Stelle a Silvia Salis

«In seguito a un lungo confronto, il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis nella coalizione progressista», si legge in una nota dei pentastellati. «Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin, che il Movimento aveva inizialmente indicato come propria candidata». «Siamo certi – si legge ancora nella nota – che questa sia la migliore risposta alle esigenze di Genova e dei suoi cittadini».

Chi è Silvia Salis, candidata alle elezioni comunali a Genova

Secondo quanto riporta iI Corriere della Sera, il nome di Salis ha guadagnato sempre più consenso nelle ultime ore. L’accelerata è arrivata in seguito al via libera del Partito Democratico al profilo della candidata civica. Genovese, 39 anni, Silvia Salis ricopre dal 2021 il ruolo di vicepresidente vicaria del Coni. Ex atleta olimpica – ha gareggiato a Pechino 2008 e Londra 2012 – è stata una campionessa del lancio del martello, conquistando dieci titoli nazionali. Sposata con il regista Fausto Brizzi, nel 2023 è stata insignita del titolo di «ambasciatrice di Genova nel mondo» dall’ex sindaco della città, oggi governatore della Liguria, Marco Bucci. Proprio il presidente della Regione, nei giorni scorsi, ha commentato le indiscrezioni sulla sua possibile candidatura: «Con Silvia Salis abbiamo collaborato molto, realizzato tanti progetti insieme e abbiamo anche parecchie foto in comune, quindi sicuramente le useranno in campagna elettorale».