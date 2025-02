Il figlio di Gigi Buffon entra nell’under 18 della Nazionale (ma non quella italiana)

Louis Thomas Buffon, classe 2007, è stato convocato dalla nazionale della Repubblica Ceca, ma è ancora in tempo per scegliere la maglia azzurra

Louis Thomas Buffon segue le orme del padre Gigi e si prepara a debuttare con la maglia della Nazionale. A differenza dello storico portiere della Juventus, però, non indosserà quella azzurra dell’Italia, bensì quella della Repubblica Ceca. Il calciatore classe 2007, che proprio nei giorni scorsi è andato in panchina per la prima volta in Serie B con il Pisa, è stato convocato per l’Under 18 della nazionale ceca, che si radunerà a Pasek dal 23 al 26 febbraio. Una decisione che potrà sembrare inaspettata per molti tifosi italiani, ma che nasconde in realtà una spiegazione molto semplice: Louis Thomas, che è figlio di Gigi Buffon e dell’ex modella Alena Seredova, ha il doppio passaporto.

La primavera del Pisa

Il colore della maglia della Nazionale non è l’unica differenza tra Buffon padre e Buffon figlio. Louis Thomas, infatti, non gioca tra i pali della porta ma dalla parte opposta del campo: in attacco. Il calciatore classe 2007 viene considerato uno dei talenti offensivi della Primavera del Pisa, allenata da Pippo Inzaghi, amico ed ex compagno di squadra del padre.

Le regole Fifa sul doppio passaporto

In base alle regole Fifa, Louis Thomas Buffon avrà comunque la possibilità – qualora lo volesse – di optare per l’Italia finché non avrà giocato una partita ufficiale con una delle delle nazionali dei due Paesi di cui ha il passaporto. Una volta sceso in campo, però, non potrà più cambiare. Un caso simile si è verificato di recente con un altro figlio d’arte: Daniel Mandini. Il figlio dello storico difensore del Milan era convocabile sia dall’Italia che dal Venezuela, nazione di cui è originaria sua madre. Maldini junior, però, non potrà giocare nella nazionale “Vinotinto” essendo già stato impiegato da Luciano Spalletti in Nations League con la casacca azzurra.