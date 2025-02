Google versa 300 milioni all’Italia. L’Agenzia delle entrate: «Non ha evaso, ma deve pagare lo stesso»

L'Italia incassa un pagamento milionario insperato, mentre Google si cava d'impiccio con una cifra che rispetto ai propri introiti è comunque molto modesta. Ecco perché

Google ha versato all’Agenzia delle Entrate 326 milioni di euro per chiudere un particolare contenzioso fiscale. Non si può dire, infatti, che il colosso dell’informatica abbia evaso le tasse. Allo stesso tempo, secondo il Fisco italiano ha sfruttato a proprio vantaggio le norme del diritto tributario per eluderne il pagamento. Così i due contendenti hanno trovato un compromesso che va bene a entrambi. L’Italia incassa un pagamento milionario insperato, mentre Google si cava d’impiccio con una cifra che rispetto ai propri introiti è comunque molto modesta. E la procura di Milano chiede l’archiviazione del procedimento per evasione fiscale.

Perché Google ha pagato anche se non ha evaso le tasse

Ma perché tanta confusione? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’Agenzia delle Entrate ritiene che Google abbia in Italia una stabile organizzazione materiale non dichiarata formata dai dipendenti, ma soprattutto dall’imponente infrastruttura tecnologica che si trova nel nostro Paese, ma a livello software viene gestita direttamente dall’Irlanda. Una situazione complicata da valutare, che secondo la procura presenta «elementi di incertezza interpretativa». Rimane, secondo gli inquirenti, uno stratagemma messo in atto «per non rispecchiare in pieno la realtà economica generata dall’insediamento fisico» in Italia. Il risultato sono i vantaggi fiscali non dovuti che Google ha ripagato oggi. Che non possono essere definiti evasione fiscale.