Teneva la moglie «al guinzaglio» davanti ai figli, la scoperta dei carabinieri nel Mantovano: arrestato un 38enne

La scena davanti ai carabinieri nella casa in provincia di Mantova: la donna legata non poteva muoversi. Succedeva ogni giorno, anche davanti ai figli piccoli

Un indiano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Gazoldo degli Ippoliti per maltrattamenti in famiglia aggravati. Le violenze e le umiliazioni nei confronti della moglie non risparmiavano neanche i figli piccoli, testimoni ogni giorni di abusi e maltrattamenti nei confronti della madre. La donna di 37 anni veniva anche tenuta «al guinzaglio», con un polso legato che le impediva di muoversi.

I carabinieri lo scorso 18 febbraio sono entrati nella casa della coppia, dopo aver ricevuto una segnalazione di una terza persona. Quando i carabinieri sono arrivati per verificare le segnalazioni di maltrattamenti, hanno trovato la donna tenuta con il polso legato con un corda davanti ai figli piccoli. Il marito la legava ogni giorno in quel modo. Al punto che la donna è dovuta ricorrere alle cure del 118 per uno «schiacciamento del polso destro». La 37enne è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Mantova, dove i medici le hanno diagnosticato cinque giorni di prognosi. Il marito è finito in carcere.