Gli spari nella panetteria, il gesto con la pistola e la fuga: le prime immagini della sparatoria nel panificio a Milano – Il video

È accusato di omicidio e tentato omicidio il 21enne Raffalele Mascia, figlio del titolare del panificio in cui è stato ucciso un cliente ucraino e ferito un suo connazionale. Dopo l'arresto, il ragazzo aveva detto di essersi difeso dalle loro minacce

È stato diffuso dalla polizia un video della sparatoria, avvenuta lo scorso sabato all’interno di un panificio a piazzale Gambara, a Milano. Il filmato è preso dalle telecamere interne del condominio in cui si trova il locale. Il video mostrerebbe l’esatto momento in cui Raffaele Mascia avrebbe sparato. Si sentono i colpi di pistola e poi si vede uscire il 21enne dalla porta posteriore del panificio del padre. Il ragazzo è stato arrestato lo scorso 17 febbraio per l’omicidio del 49enne ucraino Ivan Disar e il ferimento del connazionale 26enne Pavel Koresko. Mascia avrebbe usato una P38 detenuta illegalmente. Nel video si vede il ragazzo nascondere l’arma dietro la schiena, infilata nei pantaloni. Quella pistola non è ancora stata ritrovata. Il 21enne si allontana poi rapidamente, nel tentativo di allentare i sospetti su di lui. Ma sarebbe stato lui stesso poi a presentarsi vicino al commissariato, con l’intenzione di costituirsi.