Ostaggi, lo show di Hamas con i cadaveri: a Khan Younis esposte le bare degli ostaggi – Il video

Oggi Hamas consegna 4 corpi, domenica previsto il rilascio di sei ostaggi vivi

Come fatto per la restituzione degli ostaggi vivi, anche per la consegna dei corpi dei quattro ostaggi uccisi, Hamas ha allestito un palco nella zona di Khan Younis. Sul palco ci sono le bare degli ostaggi, che verranno consegnate alla Croce Rossa. Dietro il palco ci sono le foto di Shiri, Ariel e Kfir Bibas, e di Oded Lifshitz. Sopra di esse si vede l’immagine del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu tramutato in un vampiro. Vicino all’immagine appare una scritta in arabo, inglese, ed ebraico: «Il criminale di guerra Netanyahu e il suo esercito li hanno uccisi con i missili e gli aerei da guerra sionisti». Tutto intorno al palco allestito in una piccola e brulla depressione dove sventolano le bandiere verdi di Hamas, si vedono gli uomini delle Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, che dovrebbero impedire l’accesso dei civili assieme alle recinzioni attorno a cui si è radunata la folla.

La famiglia Bibas

La restituzione dei corpi di oggi anticipa quella di sei ostaggi vivi che saranno riconsegnati sabato 22 febbraio in cambio di prigionieri palestinesi e di altri quattro corpi, giovedì prossimo. Tra i corpi consegnati oggi ci sono anche quelli di Shiri Bibas e dei figlioletti Kfir (5 anni) e Ariel (2 mesi), il cui padre Yarden era stato liberato l’1 febbraio. L’annuncio di ieri ha definitivamente confermato le loro morti, che Hamas aveva già annunciato in un video nel novembre del 2023, sostenendo che siano stati i bombardamenti israeliani a uccidere gli ostaggi.

Le fasi dell’accordo

La speranza per Hamas è che, esaudendo i desiderata di Tel Aviv, si raggiunga al più presto a un’intesa anche per la seconda fase della tregua. Con la speranza che possa includere un cessate il fuoco completo e il ritiro delle Idf dalla Striscia di Gaza. Nelle scorse ore, un alto ufficiale del gruppo palestinese ha fatto sapere ad Afp che rilascerà tutti gli ostaggi rimanenti in un unico scambio se Israele si impegnerà a mettere in atto la seconda fase dell’accordo. Un’accelerazione rispetto al piano concordato per la seconda fase che segue i segnali di apertura da parte di Netanyahu, che ha posto tra le condizioni la fine della presenza di Hamas a Gaza. Nella seconda fase gli ostaggi vivi e i corpi dovrebbero essere scambiati cambiati con detenuti e prigionieri palestinesi in gruppi scaglionati. Ufficialmente, la prima fase terminerebbe il 1° marzo, sei settimane dopo il suo inizio il 19 gennaio, lasciando nelle mani di Hamas 59 ostaggi. Di questi, Israele ritiene che 34 siano morti.