Antonino Tamburello: «Mi ha salvato Giorgio Panariello, mio vicino». La paura dopo il meme «se lo vuoi fare fallo» – Il video

Lo psichiatra è stato ospite di Un giorno da pecora, su Radio1. Come vive oggi dopo che il suo volto è diventato popolarissimo sui social e come ha superato lo shock iniziale. Il consiglio per Salvini sul Ponte sullo Stretto

Antonino Tamburello, professore, psichiatra, psicoterapeuta e fondatore dell’Istituto Skinner, è diventato noto al grande pubblico grazie a un video virale in cui pronuncia la frase «se lo vuoi fare, fallo». Oggi è stato ospite del programma radiofonico di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, dove ha risposto alle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La chiacchierata parte proprio dal video che ha ottenuto milioni di visualizzazioni. Come è nato? Tamburello ha spiegato che il filmato risale al 2022 e che si trattava semplicemente di un commento a una canzone di Marracash intitolata Dubbi. Quando ha scoperto che quelle parole erano diventate virali, ha ammesso di aver provato un certo timore, poiché il video gli ha fatto riaffiorare alcuni ricordi legati a disagi familiari.

Salvato da Giorgio Panariello

Ha spiegato di aver avuto paura che potesse danneggiare la sua immagine e il progetto educativo che porta avanti. Per questo motivo ha deciso di chiedere un parere a Giorgio Panariello, con cui condivide lo stesso condominio e un parcheggio adiacente. L’attore lo ha rassicurato, dicendogli che il video non era affatto un problema, anzi, avrebbe dato visibilità al suo lavoro permettendo a più persone di conoscerlo.

Come vive la popolarità sui social

Tamburello ha affermato di essere contento e di utilizzare i social per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Il suo obiettivo è contribuire al benessere anche solo dell’1% della popolazione. Insieme al suo team realizza circa venti video a settimana, ma è sua moglie a selezionarne solo uno o due da pubblicare. Con tutti questi follower, ne ha tratto anche un guadagno economico? Il professore ha precisato che i suoi video non gli portano alcun profitto diretto, ma li considera un investimento per il futuro, con lo scopo di diffondere messaggi utili alla salute delle persone.

I consigli ai politici

Passando alla politica, da psicoterapeuta, come vede il rapporto tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein? Secondo Tamburello si tratta di un rapporto complesso per molte ragioni, e dal punto di vista umano sembra proprio evidente come non sembrano particolarmente attratti l’uno dall’altra. L’ultima domanda riguarda Matteo Salvini e se deve costruire il Ponte sullo Stretto o può anche non farlo. Restando nel tono scherzoso della trasmissione, Tamburello ha risposto che Salvini ormai è obbligato ad andare avanti con il progetto, anche se i tempi sono così lunghi che potrebbe anche decidere di non realizzarlo.