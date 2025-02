Dalla faccia di Stash (di nuovo) a Blanco che distrugge i fiori per il trionfo di Olly: i migliori meme della finale di Sanremo 2025

L'ironia social che ha accompagnato la finale del festival e la classifica finale

Sanremo, come ogni competizione, crea vinti e vincitori. E tra il pubblico, delusi e soddisfatti. Se il trionfo di Olly ha fatto saltare di gioia i suoi fan, chi tifava per altri artisti ha tirato fuori tutta l’ironia sui social per manifestare la propria disapprovazione. La distruzione di Blanco a Sanremo 2024 e lo storico lancio degli spartiti dell’orchestra nel 2010 sono diventate le migliori metafore utilizzate dagli utenti per paragonare la propria reazione alla lettura del vincitore. «Mannaggia a tutte le ragazzine arrapate che hanno votato Olly», ironizza un utente su X. «Noi di sinistra come al solito divisi tra mille partiti diversi abbiamo fatto vincere di pochi punti percentuale il centro destra unito meglio noto come Olly», scrive un altro. Prima della classifica, a dominare i meme e l’ironia sui social è stato, però, il ritorno di un grande meme che aveva già accompagnato il festival lo scorso anno: la faccia di Stash dei The Kolors ovunque. Senza dimenticare che qualcuno, nel corso della serata, ha messo lo zampino sulla pagina Wikipedia di Antonello Venditti, dandolo per morto dopo che il cantautore romano ha dichiarato sul palco: «Ho la febbre da 16 giorni».

Il ritorno del meme di Stash dei The Kolors

Gli altri meme migliori

