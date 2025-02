Cina, robot umanoide impazzisce e tira una testata a una spettatrice: la sicurezza lo rimette nella sua custodia – Il video

L'aggressione sarebbe avvenuta lo scorso 28 gennaio, durante lo Spring Festival Gala. E ha scatenato il terrore in tantissimi utenti dei social

Un robot ribelle, o più semplicemente vittima di un breve malfunzionamento, ha aggredito con una testata una donna. È accaduto in Cina durante i festeggiamenti dello Spring Festival Gala, lo scorso 28 gennaio, quando gli organizzatori stavano facendo sfilare di fronte al pubblico in visibilio le ultimissime innovazioni tecnologiche made in China. Il video, diventato virale sui social media, ha risvegliato negli utenti quello che il celebre scrittore di sci-fi Isaac Asimov definiva “il complesso di Frankenstein”. Vale a dire la paura del creatore che la sua stessa creatura gli si rivolti contro. Come se, da umani, fossimo consapevoli di essere fallibili: «Un veloce assaggio di ciò che il futuro riserva a tutti noi…», ha scritto un utente. «Ed ecco che inizia: gli esseri umani non sono più necessari e i tech bros lo sanno. Godetevi la vita così com’è ora, finché dura…», è il pessimismo di un altro.

L’aggressione e l’intervento della sicurezza

Il video non lascia spazio a dubbi. L’umanoide, che sarebbe un avatar AI agente umanoide modello “H1” della società cinese Unitree Robotics, si avvicina alle transenne che contengono l’entusiasmo del pubblico. Poi, traballante, si scaglia con violenza di testa contro una spettatrice causando panico. Fa altri due o tre movimenti “aggressivi”, prima di essere bloccato dalle spalle da due addetti alla sicurezza che lo hanno trascinato via e rimesso nella sua custodia.

I precedenti

Non è certo la prima volta che malfunzionamenti causano incidenti a dir poco imbarazzanti o dolorosi. Nel 2022 un umanoide avrebbe rotto il dito a un bambino durante una partita a scacchi. Lo scorso marzo, invece, in Arabia Saudita un robot aveva toccato in modo inappropriato una reporter, che stava registrando al suo fianco.