Daniela Santanchè querela Selvaggia Lucarelli, la foto sui social con la scritta «Fake». Sul caso delle borse false tira in ballo Sallusti

La giornalista del Fatto quotidiano ha raccolto l'annuncio della ministra, che vuole querelarla dopo l'articolo sul regalo a Francesca Pascale. E ha annunciato di voler chiamare a testimoniare il direttore del Giornale, compagno dell'epoca dell'imprenditrice

La ministra Daniela Santanchè ha annunciato che denuncerà Selvaggia Lucarelli per la notizia sulla presunte borse di Hermes false regalate a Francesca Pascale. Su X, la ministra del Turismo pubblica una foto in bianco e nero della giornalista marchiata dalla scritta in stampatello «Fake». E poi il commento: «In relazione alla notizia firmata da Selvaggia Lucarelli su il Fatto Quotidiano, secondo cui avrei regalato a Francesca Pascale due borse Hermès false, l’unico falso è la notizia. E ne risponderanno in tribunale», scrive la ministra».

Il regalo a Francesca Pascale e la scoperta delle borse false

Lucarelli aveva scritto di una vicenda che risale al 2014, quando Santanché avrebbe regalato a Pascale, all’epoca compagna di Silvio Berlusconi, due borse Hermès. In particolare una Birkin e una Kelly. Due modelli iconici della casa di moda francese del valore teorico di 18 mila euro. Peccato però, scrive Lucarelli, che Pascale abbia scoperto di aver ricevuto un regalo contraffatto. Un paio di anni fa, infatti, aveva portato una delle due borse in una boutique di via Monte Napoletano a Milano, per far riparare una cerniera. A quel punto non si sarebbero trovati i codici identificativi, presenti su ogni prodotto originale. Sempre su X, Lucarelli ha rilanciato il tweet, tirando in ballo il direttore del Giornale, all’epoca dei fatti compagno di Santanchè: «Non vedo l’ora di chiamare Sallusti a testimoniare».