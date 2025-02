Lucio Corsi annuncia i due grandi show dell’estate a Roma e Milano. Ecco date, location e biglietti

Il cantautore rivelazione di Sanremo festeggia coi fan con due date negli Ippodromi. In arrivo tra un mese il nuovo disco

Dopo aver stupito l’Italia e conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro, che gli è valso pure il Premio della Critica Mia Martini, Lucio Corsi annuncia due grandi show per i fan la prossima estate, rispettivamente a Roma e Milano. L’annuncio, tenuto conto dei luoghi prescelti, va sotto il nome di “Ippodromi 2025”. I due concerti sono infatti in programma per il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma (al festival Rock In Roma) e per il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano (per il Milano Summer Festival). L’annuncio arriva dopo che il suo Club Tour 2025, in partenza il 13 aprile da Bologna, ha registrato il tutto esaurito. Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album Volevo essere un duro. I biglietti sono già in vendita su TicketOne.

Di cosa parla il nuovo disco

«Un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)», racconta Corsi in merito all’album di prossima uscita.