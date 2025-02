Ma quale Olly, il Festival di Sanremo l’ha vinto Lucio Corsi (nella serie di Carlo Verdone) – Il video

Il trionfo del cantautore toscano in una sequenza tagliata dal montaggio dell'ultimo episodio della terza stagione di «Vita da Carlo»

Secondo, dietro Olly, nella realtà. Vincitore del Festival di Sanremo in Vita da Carlo. Nella serie diretta da Carlo Verdone, infatti, a trionfare all’Ariston è proprio Lucio Corsi: non con Volevo essere un duro, ma con il brano Tu sei il mattino. La sequenza era stata girata e poi tagliata dal montaggio finale dell’ultimo episodio della terza stagione della serie. Ma oggi Paramount+ Italia ha deciso di rendere pubblica la scena inedita sul suo canale YouTube. Se il brano Volevo essere un duro – interpretato alla (vera) kermesse canora – è una sorta di inno alla fragilità (virale da giorni su TikTok), Tu sei il mattino racconta, invece, di come il tempo e i cambiamenti plasmino i ricordi con immagini evocative e sonorità che fondono il rock d’autore e il folk, cifra stilistica unica dell’artista toscano.

L’attesa per Eurovision, l’album, i live

Proprio nelle stesse ore si è saputo in via ufficiale che Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025, al posto di Olly, che ha rinunciato «per sé stesso» e i suoi fan. Il 21 marzo uscirà il nuovo album e da aprile avrà inizio il tour nei club – che ha già registrato il tutto esaurito -, a cui si aggiungono ora due appuntamenti a Roma e Milano con il suo “Ippodromi 2025”. In Vita da Carlo, il regista e attore Verdone accetta un’inaspettata sfida: la direzione artistica del Festival di Sanremo. Sceglie Ema Stokholma come sua co-conduttrice, sonda gli ospiti internazionali e seleziona gli artisti in gara, imbattendosi in molte delle leggende della musica italiana. Scopre, inoltre, il talento di Lucio Corsi che, inizialmente restio, decide infine di partecipare al concorso canoro più famoso d’Italia seguendo il suo consiglio.

In copertina: ANSA / ETTORE FERRARI | Lucio Corsi e Olly durante il Festival di Sanremo 2025