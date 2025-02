Milano, lupo intrappolato in una roggia: il salvataggio dei vigili del fuoco

L'animale, un esemplare di piccola taglia, era visibilmente in difficoltà, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi

Un lupo è stato salvato dai vigili del fuoco nel cuore della campagna milanese questa mattina 22 febbraio. La scoperta dell’animale selvatico è avvenuta a Gaggiano, un piccolo comune agricolo del sud ovest milanese, dove un passante ha notato il lupo intrappolato in una roggia e lo ha segnalato alle autorità. L’intervento dei pompieri ha avuto inizio poco dopo le 7 assieme al nucleo Saf fluviale, specializzato in operazioni di salvataggio in ambito acquatico e fluviale. Il lupo, un esemplare di piccola taglia, era visibilmente in difficoltà, ma fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Il lupo sarà portato via dal Cras

A causa della natura selvaggia dell’animale e della sua specie protetta, l’intervento è stato gestito con estrema cautela. I vigili del fuoco hanno lavorato in sinergia con esperti del settore per garantire la sicurezza dell’animale e la sua corretta gestione. L’esemplare non è stato ancora fisicamente trasportato, in attesa dell’arrivo dei tecnici del Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) di Milano, che si occuperanno della sua valutazione e riabilitazione. Una volta recuperato, il lupo sarà monitorato per assicurarne la salute.