Trova la testa di un topo negli spinaci, l’orrore dal banco del supermercato vicino a Pordenone: «In giro c’è ancora il resto del corpo»

La scoperta shock fatta dalla 47enne Maria Grazia Ragusa di Budoia, in provincia di Pordenone

Trovato un topo morto all’interno di una confezione di spinaci del supermercato. È la scoperta shock fatta da Maria Grazia Ragusa, 47enne di Budoia (Pordenone), come riporta il Gazzettino. La donna – scrive il quotidiano di Venezia – ha denunciato l’accaduto al responsabile del punto vendita, ai carabinieri e alle autorità sanitarie, ricevendo una proposta di sostituzione della confezione. L’episodio risale a domenica scorsa: Ragusa ha tolto dal congelatore una busta di spinaci e una di erbette e le ha svuotate nella pentola dell’acqua bollente. Quando ha, però, alzato il coperchio per controllare lo stato dell’operazione, la 47enne ha notato un oggetto scuro tra la verdura. «Ho visto un cubetto più scuro degli altri, ma ho pensato che si trattasse di spinaci più scuri o di un cubetto marcio o mal conservato, come talvolta succede di trovare», racconta.

La scoperta

Tuttavia, una volta rimosso il cubetto, ha scoperto che si trattava della testa mozzata di un topo. Il giorno dopo è tornata nel supermercato dove aveva acquistato la confezione con la sgradevole sorpresa. «Faccio la spesa sempre nella stessa catena, conosco bene la marca che vendono e che era identica per entrambe le buste svuotate nella pentola», sottolinea. «Ho mostrato al responsabile del supermarket le foto dell’animale e delle buste acquistate – continua Ragusa -. È stato gentile: ha trascritto il numero del lotto e si è ripromesso di segnalare la cosa».

«Io ho trovato la testa ma in giro c’è ancora il resto del topo»

La donna ha poi contattato i carabinieri, che l’hanno invitata a esporre il caso all’autorità sanitaria. «Anche perché io ho trovato la testa, ma mi sembra evidente che in giro c’è ancora il resto del topo», che potrebbe essere finito in qualche altra confezione. Il giorno dopo si è infine rivolta, con qualche difficoltà, alla catena di supermercati: «L’operatrice mi avverte che, ripresentandomi al supermercato dove ho acquistato le buste, avrei avuto diritto a riceverne altre due in sostituzione, precisando che non serviva presentare lo scontrino», conclude.

ID 182393966