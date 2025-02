Firenze, neonato aggredito dal cane di famiglia: è in gravissime condizioni

La tragedia questa mattina a Novoli. Il piccolo è stato immediatamente trasportato all'ospedale pediatrico Meyer in codice rosso

Un neonato di 15 giorni è stato morso alla testa dal cane di famiglia e sarebbe in condizioni gravissime per il trauma cranico subito. È accaduto stamattina, venerdì 21 febbraio, in via Franchetti a Novoli (Firenze) intorno alle 13.30. Il piccolo è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer. Secondo le prime ricostruzioni, il neonato sarebbe stato aggredito quando all’interno dell’abitazione era presente la famiglia al completo. Immediatamente dopo il morso, i familiari sarebbero intervenuti e la madre avrebbe portato il piccolo in tutta fretta all’ospedale. L’incidente avviene a pochi giorni dalla tragedia di Acerra, dove la piccola Giulia di 9 mesi è stata uccisa dal suo pitbull mentre il padre – così ha raccontato lui – era addormentato.