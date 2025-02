Luca Bizzarri rimanda lo spettacolo a Genova: «Non sono riuscito a scriverlo. Che figura di m***»

Lo spettacolo ispirato all'omonimo podcast "Non hanno un amico 2" è stato rimandato al 23 ottobre. Ecco cos'è successo

Le scuse sono arrivate tramite mail, si tratta nello specifico di una lettera firmata Luca Bizzarri in cui l’attore genovese annuncia il rinvio dello spettacolo Non hanno un amico 2, ispirato al suo podcast di successo. «Una lettera di scuse – scrive Bizzarri nella lettera inviata dal teatro – ogni tanto ci vuole anche quella. Mi rivolgo a voi, che siete stati così gentili da aver già riempito da tempo la sala del Politeama Genovese per lo spettacolo Non hanno un amico 2 che avrebbe dovuto debuttare a marzo, nella mia adorata e complessa città. Ho scritto avrebbe dovuto perché, come avrete capito, non sarà possibile che ciò avvenga».

Le scuse di Bizzarri agli spettatori delusi

Non hanno un amico è un podcast di Chora News, prodotto da Chora Media, scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti, che ha riscosso fin da subito un notevole successo, fino a diventare uno dei più ascoltati in Italia. L’attore e comico genovese è riuscito a tradurre in diverse forme l’analisi dell’agenda politica e sociale feroce che tanto successo ha sui social, specialmente X. Infatti quella che era un’attività social si è trasformata in un podcast e quello che era un podcast si è trasformato in un libro e in uno spettacolo teatrale. «Qui potrei inventarmi molte possibili scuse e fantomatici impegni – scrive Bizzarri nella lettera – ma credo che la cosa migliore sia essere onesto con voi: non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato, ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia, sia da solo che con un’altra compagnia, e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo: ci ho provato, non ce l’ho fatta. So perfettamente che avrei potuto e dovuto immaginarlo ma confesso di aver peccato di presunzione, ero sicuro di riuscire e mi sono vergognato un po’ trovandomi davanti alla realtà di una pagina maledettamente bianca».

Il rinvio in autunno

Non hanno un amico 2 era in programma al Politeama Genovese venerdì 7 Marzo ma al momento è stato spostato a giovedì 23 Ottobre. «Avrei potuto abbozzare un testo mettendo insieme vari pezzi, ma non me la sento di fare una cosa del genere dopo il calore che mi avete regalato negli anni. Meritate uno spettacolo nuovo e all’altezza del primo. E ci sarà – promette l’attore in chiusura di lettera -. La cosa migliore è che io mi prenda del tempo e che rimandi questo numero 2 nella stagione autunnale. Mi scuso ancora, perché alla mia età forse si pensa di poter fare cose che, invece, richiedono più tempo del previsto, e avrei dovuto saperlo. Vi abbraccio forte sperando di vedervi presto a teatro». Più esplicito e riassuntivo il messaggio che arriva da un’intervista al Secolo XIX: «Ho fatto una figura di m…ma è meglio dire la verità».