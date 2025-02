Mauro Coruzzi ricoverato di nuovo dopo l’ictus: «Questo che vedete è un letto d’ospedale» – Il video

L'uomo dietro il personaggio di Platinette nel marzo del 2023 è stato colpito da un ictus ischemico

«Forse è stato un volere divino, questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival». Con queste parole, pronunciate in un video distribuito sui propri canali social, Mauro Coruzzi, per tutti Platinette, annuncia ai suoi follower un nuovo ricovero in ospedale per accertamenti. Nonostante le difficoltà nel parlare, dovute probabilmente all’ictus ischemico che lo ha colpito a marzo 2023, il noto personaggio televisivo non perde la sua ironia. Il videomessaggio si conclude con un augurio, condiviso da tanti fan e personaggi dello spettacolo come Nicola Savino, Barbara De Rossi e Marco Liorni: «Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero. Ok?». Il post è accompagnato dal tag di Giorgia e un hashtag con il titolo della canzone portata dalla cantante romana all’ultima edizione del Festival di Sanremo: La cura per me. «Questo che vedete è un letto d’ospedale»