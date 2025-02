Emanuela Fanelli si imbuca nelle sale di altri film per promuovere il suo: «Che c’ha Nicole Kidman più di me?» – Il video

L'attrice ha trovato una formula divertente per pubblicizzare «Follemente», il film di Paolo Genovese da poco uscito

«Grazie con tutto il cuore per essere andati a vedere Follemente in così tanti. Come si ottiene un risultato del genere? Pare che i saluti del cast nelle sale aiutino». Detto su Instagram, fatto: Emanuela Fanelli, nel cast del nuovo film di Paolo Genovese, Follemente, ha fatto irruzione nelle sale dove venivano proiettati altri film per sponsorizzare il proprio. «Ma salutare il pubblico che già ti ha scelto, secondo me è improduttivo. La vera campagna promozionale è andare a raccattare la gente che ha scelto di vedere altro. Qui col pubblico di Babygirl». Nel video, pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attrice romana, tra i nomi più richiesti del cinema italiano degli ultimi anni, entra nella sala improvvisamente chiedendo al pubblico: «Che c’ha Nicole Kidman più di me? Non potevate andare a vedere Follemente?».

Il film

Quattro milioni di euro incassati nel weekend di uscita, arrivando perfino a scalzare Captain America: Brave New World, ultimo colossal di casa Marvel, Follemente è un film corale che, oltre ad Emanuela Fanelli, vede protagonisti Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Genovese, dopo il successo mondiale di Perfetti sconosciuti, riprova con un film dai tanti personaggi. Stavolta però, invece di essere messi a tavola, il regista romano li divide tra le teste di Piero e Lara, due ragazzi alle prese con il loro primo appuntamento.