Il Santanché-Pride: «Sono plasticamente tutto ciò che detestate». E l’aula scoppia a ridere. Faraone (Iv): «Santa-de-che?» – Video

La ministra all'opposizione: «Voi non volete combattere la povertà ma la ricchezza»

A metà del suo intervento in aula, in replica alla mozione di sfiducia nei suoi confronti, Daniela Santanché non si tiene e sfodera una rivendicazione totale, non tanto rispetto alle accuse di falso in bilancio alla base della mozione dell’opposizione, ma proprio su se stessa, un vero e proprio Pride, che parte dall’accusa delle presunte borse false regalate a Francesca Pascale, al suo modo di essere e di vestire: «Io sono l’emblema, lo rappresento plasticamente, di tutto ciò che detestate, un preconcetto: voi non volete combattere la povertà volete combattere la ricchezza. Io sono l’emblema, il male assoluto», dice di se stessa, parlando del suo modo di vestire, e del “tacco 12” che porta e porterà “sempre”. L’effetto però non è quello voluto, perché nei banchi dell’opposizione sembra prevalere l’ilarità. E infatti, quando partono le repliche, Davide Faraone di Italia Viva, non usa mezzi termini: «Sappiamo benissimo che la mozione non passerà e che la maggioranza garantirà alla ministra i numeri per farle proseguire, ma è ormai palese che la ministra ha perso la fiducia della sua stessa maggioranza». Poi la frecciatina più pungente «ma soprattutto la premier Meloni l’ha sfiduciata». A differenza di quanto accaduto con il compagno di partito Delmastro, «a cui Meloni ha dedicato post di delusione per la sentenza, ha mai visto un post o un tweet della premier in cui difende l’operato di Santanchè?». Poi l’affondo:«La ministra è vittima del suo stesso cognome: ‘Santa de chè?’».

Video in evidenza: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev