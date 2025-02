Il presidente del Molise Roberti indagato per corruzione con la moglie in un’inchiesta della Dda

Nei giorni scorsi l'avviso di conclusione indagine. Con lui altri 47

Francesco Roberti, governatore del Molise è indagato per corruzione. Il suo nome è finito in un’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso in cui ci sono 47 indagati. Nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di conclusione indagine. Roberti, iscritto a Forza Italia, ha confermato l’indagine dopo le voci insistenti su un suo coinvolgimento circolate nelle ultime ore. Con lui è indagata anche la moglie Elvira Gasbarro. L’indagine riguarda assunzioni, appalti, denaro. «La vicenda in questione non riguarda il mio ruolo da Presidente della Giunta Regionale del Molise, è per attività precedenti alla mia elezione. Mi preme precisare come da parte mia ci siano stati sempre comportamenti corretti e rispettosi della legge», dice Roberti.

«Sono pronto a fornire alla magistratura tutte le necessarie informazioni utili a fare luce su ogni aspetto, affinché sia fatta piena chiarezza. Entro i 20 giorni previsti fornirò ogni dettaglio utile, per far sì che questa situazione possa risolversi rapidamente a conferma della correttezza del mio operato». Roberti, che è assistito dagli avvocati Mariano Prencipe e Michele Marone, ha chiesto di essere ascoltato «per ogni utile informazione finalizzata a chiudere questa situazione. Continuerò a svolgere il mio lavoro con la massima serietà e serenità. Come sempre, nutro piena fiducia nel lavoro della magistratura».