«Abbiamo viaggiato per quattro ore vicino a un cadavere». La disavventura di due australiani in vacanza a Venezia sul volo Qatar Airways

L'esperienza traumatica è iniziata con la morte di una dei passeggeri dell'aereo. Da lì, la situazione per la coppia è peggiorate velocemente

Mitchell Ring and Jennifer Colin stavano viaggiando dall’Australia a Venezia per una vacanza che sognavano da tempo, quando si sono ritrovati a vivere una disavventura che hanno definito «traumatica». Mentre erano sul volo che da Melbourne li portava a Doha, una donna seduta nella fila dietro la loro è morta. Una volta avvolto il corpo con alcune coperte, il personale di volo lo ha poggiato sul sedile a fianco a quelli dove la coppia stava viaggiando, nonostante sull’aereo vi fossero numerosi posti liberi. I due australiani affermano che nessuno degli assistenti Qatar Airways ha offerto loro di cambiare posto.

Il cadavere non passava dal corridoio

L’uomo ha raccontato l’esperienza al programma Current Affair, in onda sul canale televisivo australiano Channel Nine. Ring ha precisato che il personale è intervenuto «immediatamente» quando la donna è svenuta. Ciononostante, «purtroppo la donna non ha potuto essere salvata. È stato davvero straziante vederlo», ha aggiunto ai microfoni televisivi. L’equipaggio ha cercato di portare la donna verso la classe business. Ma, ha spiegato Ring, era una signora piuttosto corpulenta, e non sono riusciti a farla passare dal corridoio. Fallito il tentativo, gli assistenti di volo si sono resi conto che vicino a Ring c’era un posto libero. «Si potrebbe spostare per favore?», gli hanno chiesto facendolo scalare verso il finestrino prima di mettere il cadavere di fianco a lui.

Le scuse di Qatar Airways

Alla moglie è stato offerto di spostarsi, ma non al signor Ring. Così, l’uomo ha viaggiato per quattro ore vicino al cadavere. Quando l’aereo è atterrato – ha raccontato Ring – ai passeggeri è stato chiesto di restare fermi mentre il personale medico e la polizia salivano a bordo. La coppia si trova ancora in Veneto, sulle Dolomiti, da dove si sono collegati per raccontare la propria esperienza al programma. «Comprendiamo perfettamente che non possiamo ritenere la compagnia aerea responsabile della morte della povera donna, ma deve esserci un protocollo per prendersi cura dei clienti a bordo», ha dichiarato la donna. Qatar Airways ha espresso formalmente le proprie scuse.