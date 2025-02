Uomo si aggira col fucile nella metro di Milano, la polizia gli dà la caccia in tutta la città

L'allarme dopo una serie di avvistamenti: dalla Stazione Centrale alla fermata Famagosta. Non è chiaro di chi si tratti o cosa facesse

Un uomo con in mano quello che aveva tutta la apparenza di essere un fucile è stato avvistato nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 27 febbraio, mentre si aggirava nella fermata della metropolitana in stazione Centrale a Milano. Lo hanno notato alcuni passanti che hanno allertato immediatamente gli agenti della polizia, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Ma senza successo. Poco dopo una identica segnalazione è arrivata al 112 dalla fermata Famagosta, zona sud della città. Secondo l’Ansa, l’uomo sarebbe poi stato avvistato anche in zona Scalo Romana. Sono in corso indagini e ricerche della polizia, anche con numerose volanti. L’uomo indossava un giubbotto scuro e pantaloni scuri. Aveva una borsa a tracolla e nella mano sinistra portava quello che sembrava un fucile a canna lunga, con il calcio in legno. A quanto pare, l’uomo non ha mai minacciato nessuno. Le immagini delle telecamere non chiariscono tuttavia in maniera definitiva se si sia trattato di un vero fucile, di un’arma giocattolo o di una semplice riproduzione.