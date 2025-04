Roma, 13enne ferito alla testa da un colpo partito dalla pistola del fratello: è gravissimo

Il ragazzino arrivato sabato sera al San Camillo, è in prognosi riservata. In corso le indagini

È del fratello la pistola da cui è partito il colpo che ha ferito alla testa un 13enne ieri sera – sabato 5 aprile – a Roma. È quanto accertato dalla polizia. L’arma – da quanto si apprende – era regolarmente detenuta. Non si esclude che possa essersi trattato di un incidente: al momento dello sparo il ragazzo era solo in casa con il padre, che si trovava in un’altra stanza. Secondo una prima ricostruzione – scrive il Corriere della Sera – il 13enne avrebbe trovato la pistola, regolarmente denunciata dal fratello maggiore, che lavora come vigilante, e maneggiandola sarebbe partito il colpo. Sono in corso indagini della Squadra Mobile e del commissariato San Paolo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Come da prassi, è stato sequestrato il cellulare del ragazzo. Le sue condizioni sono al momento gravissime: il 13enne è ricoverato in prognosi riservatache si trova ora in gravissime condizioni all’ospedale San Camillo.