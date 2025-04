Litigano per la lista degli invitati al matrimonio, lo sposo scappa con regali e buste di soldi: «Me ne vado»

È successo a Palermo, dove una psichiatra e un suo ex paziente dovevano convolare a nozze. L'uomo è scomparso la sera prima della cerimonia, dicendo di andare a cena dalla madre

Era tutto pronto per le nozze a Palermo. Lei psichiatra, lui ceramista e suo ex paziente perché in passato aveva sofferto di depressione. Poi, la sera prima del grande giorno, lo sposo scompare nel nulla. E con lui una serie di regali di parenti e amici, tra cui non poche buste contenenti soldi. L’uomo è stato ritrovato dopo poche ore dalle forze dell’ordine. Ma le nozze, in programma per sabato 5 aprile, sono ovviamente saltate.

La lite sugli invitati e la scomparsa

Le prime crepe tra la coppia palermitana di 54enni si erano create due giorni prima del matrimonio, quando i due si sarebbero scontrati duramente sul loro passato e su alcuni invitati presenti sulla lista. Il venerdì, racconta il Giornale di Sicilia, l’uomo era apparso turbato ma niente aveva fatto pensare a una possibile fuga con bottino. Quella stessa sera, invece, sul cellulare della promessa sposa era arrivata una serie di messaggi preoccupanti: «Non avrei mai dovuto esserci in questo mondo»; «Me ne vado»; «Mi dispiace, ti amo ma ti faccio del male. Non posso vivere più». La psichiatra, allarmata dal fatto che il marito che non era più tornato a casa dopo essere uscito a cena con la madre, ha immediatamente segnalato la sua fuga alle forze dell’ordine, che si sono messe alla ricerca.

Il ritrovamento dell’uomo

Il lavoro degli investigatori è durato poche ore, anche grazie alla localizzazione del cellulare. Sul lungomare di Balestrate, in provincia di Palermo, gli agenti hanno rintracciato l’auto del ceramista. Il 54enne, seduto al volante, è stato trovato addormentato grazie all’effetto di ansiolitici. Dopo essere stato trasferito nell’ospedale più vicini per una serie di controlli, è stato “restituito” alla fidanzata. Con tanto di regali e buste piene di contanti.