Andrea Purgatori, parla il figlio Edoardo: «Da quando non c’è più mi sento libero di sbagliare»

Padre e figlio sono riusciti ad incrociarsi sul set di «Flaminia» di Michela Giraud, tre mesi prima della scomparsa del giornalista e sceneggiatore

Andrea Purgatori, come molti genitori, per suo figlio avrebbe preferito un futuro più “normale”. Infatti, racconta al Corriere della Sera Edoardo Purgatori, 36 anni, figlio del noto giornalista scomparso nel 2023, «Quando dissi a papà che volevo fare l’attore, mi rispose: “Sei un coglione, devi fare l’università”. Mi iscrissi alla facoltà di Scienze politiche, che ho mollato dopo tre mesi e lui mi dette del folle… ma poi, per divertirsi, l’attore l’ha fatto più volte anche lui!». Un rapporto quello tra padre e figlio in realtà molto lontano dalla conflittualità: «Indubbiamente era una figura paterna forte e da ragazzo cercavo la sua approvazione. In seguito è diventato il mio consigliere e quando ho iniziato il mio percorso mi comunicava dubbi e incertezze, temendo che qualcuno potesse pensare che fossi un raccomandato. Mi spingeva a dimostrare che ero davvero più bravo, senza “aiutini”: gli devo la sua ricerca della verità. Posso affermare che solo dopo la sua morte è sbocciata in me la sua meravigliosa eredità. Non avendo più la sua rete di protezione, ho anche accettato l’idea di compiere scelte sbagliate, mi sento più responsabilizzato». D’altra parte il rapporto di Andrea Purgatori con il cinema era assai stretto, nella sua carriera come attore ha lavorato con registi del calibro di Marco Risi e Carlo Verdone, oltre ad aver interpretato il mitico Fecchia nel cult Fascisti su Marte dell’amico Corrado Guzzanti. Importante anche il suo contributo come sceneggiatore di film apprezzatissimi, soprattutto dalla critica, come Il muro di gomma di Marco Risi (che gli valse un Nastro D’Argento), Il giudice ragazzino di Alessandro Di Robilant (Globo D’oro), Segreto di Stato di Giuseppe Ferrara, Fortapàsc di Marco Risi e Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido. Fortunatamente Andrea ed Edoardo Purgatori hanno fatto in tempo ad incrociarsi su un set, quello del film d’esordio di Michela Giraud, Flaminia, «Impersonavamo proprio padre e figlio – ricorda Edoardo – Su quel set ricordo i momenti di noia e al tempo stesso le battutacce, le risate nella pausa pranzo in camerino. Era l’aprile 2023, tre mesi prima della sua scomparsa».

La morte di Andrea Purgatori

Andrea Purgatori è morto il 19 luglio 2023, aveva 70 anni. Attorno alla sua scomparsa una serie di polemiche, infatti proprio poche settimane fa, a marzo, la procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per quattro medici per omicidio colposo. Ma sulla vicenda Edoardo Purgatori dichiara solo: «Confido nella magistratura, nella giustizia italiana».