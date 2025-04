«La Francia potrebbe riconoscere la Palestina a giugno». L’annuncio di Macron: «È la cosa giusta. Ci sono altri Paesi pronti a farlo»

Il presidente francese afferma che i tempi sono maturi, e assicura che altri Paesi sono pronti a seguire l'esempio francese

La Francia riconoscerà presto uno Stato palestinese. Probabilmente il prossimo giugno. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, indicando come orizzonte temporale una conferenza che la Francia copresiederà con l’Arabia Saudita proprio sulla Palestina, in programma fra due mesi a New York. «Non lo farò per compiacere questa o quella persona – ha chiarito l’inquilino dell’Eliseo in un’intervista al canale televisivo France 5 – ma perché è giusto». «Dobbiamo procedere verso il riconoscimento, e lo faremo nei prossimi mesi. Il nostro obiettivo è presiedere questa conferenza con l’Arabia Saudita a giugno, dove potremmo finalizzare questo movimento di riconoscimento reciproco da parte di più parti».

I Paesi che riconoscono la Palestina come Stato

La Francia si unirebbe così agli altri Paesi del mondo, che riconoscono la Palestina come entità sovrana. In Europa, la Palestina è riconosciuta come Stato da Norvegia, Svezia, Bielorussia, Ucraina, Romania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Croazia, Montenegro, Albania, Slovenia, Islanda, Irlanda e Spagna. Ma la speranza del presidente è di generare un’inerzia tale da trascinare ancora più Paesi. «Vogliamo coinvolgere diversi altri partner e alleati, europei e non, che sono pronti a muoversi in questa direzione, ma che aspettano la Francia», aveva spiegato Macron anticipando la conferenza lo scorso dicembre.