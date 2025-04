Usa, si dimette l’ambasciatrice in Ucraina Bridget Brink. Washington sulla diplomatica nominata da Biden: «Tre anni in una zona di guerra sono tanti»

L'ex ambasciatrice è stata recentemente criticata dall'Ucraina, per aver condannato la strage di bambini a Kryvyi Rih senza menzionare esplicitamente la Russia

Bridget Brink ha rassegnato le dimissioni da ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina. La notizia, anticipata da alcuni organi di stampa, è stata confermata ufficialmente dal Dipartimento di Stato americano, Dipartimento federale del Governo degli Stati Uniti d’America responsabile della politica estera del Paese. A dare la notizia alla stampa è stato il portavoce: Tammy Bruce. Brink era stata nominata alla guida della sede diplomatica di Kiev dall’allora presidente Joe Biden e aveva assunto l’incarico nel maggio del 2022, a poche settimane dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. «Le auguriamo ogni bene», ha dichiarato sinteticamente Bruce, senza fornire ulteriori dettagli sulle ragioni dell’addio.

L’attacco condannato a metà, le critiche dell’Ucraina, l’intesa Usa-Russia

Un portavoce del dipartimento di Stato Usa – citato da Reuters – si è limitato a sottolineare che «tre anni di incarico sono molti se svolti in una zona di conflitto». Fonti vicine all’amministrazione statunitense citate dell’Ansa riferiscono che si tratterebbe di una scelta personale dell’ex ambasciatrice e attualmente non è chiaro quale peso possa aver avuto l’avvicinamento di Donald Trump alla Russia e a Vladimir Putin nei negoziati di pace per un cessate il fuoco in Ucraina. Pochi giorni fa l’ambasciata statunitense è stata criticata dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky in occasione dell’attacco russo sulla sua città natale Kryvyi Rih che ha ucciso 20 persone di cui nove bambini. Brink aveva condannato l’attacco con un post su X, senza però indicare che era stato lanciato dalla Russia.