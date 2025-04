Liliana Resinovich, svolta della procura: ora il marito Sebastiano Visintin è indagato

La notizia data da "Quarto Grado" su Rete 4. A dicembre la perizia che aveva smontato la tesi del suicidio

È stato iscritto nel registro degli indagati Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Sarebbe coinvolto nell’omicidio della moglie. Ne ha dato notizia stasera la trasmissione Quarto Grado in onda su Retequattro. Martedì scorso gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione presso la sua abitazione, durata 7 ore, e non ne sarebbero usciti a mani vuote, è stato detto durante la trasmissione. A dicembre scorso la perizia medico-legale dei periti della procura di Trieste aveva aperto una prima breccia sostenendo che sul corpo della 63enne ci fossero segni e lesioni prodotte da terze persone. Resinovich, scomparsa di casa il 14 dicembre 2021 e scoperta priva di vita nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni solo molti giorni dopo, non si era dunque suicidata, come a lungo pensato. A marzo, a seguito della perizia, Visintin aveva detto di non avere nulla da nascondere e di essere pronto anzi ad essere sentito: «Ma voglio che venga fatto anche sulle altre persone. Tutti devono giustificare determinati atteggiamenti».