Trump condanna l’attacco russo a Sumy: «Una cosa orribile». L’invito di Zelensky: «Venga qui a vedere la devastazione»

L'alta rappresentante Ue Kaja Kallas: «Se Washington vuole che le uccisioni finiscano, allora metta massima pressione su Putin»

L’attacco russo alla città ucraina di Sumy, in cui sono morte almeno 34 persone, è stato «una cosa orribile». Lo dichiara Donald Trump, a bordo dell’aereo presidenziale Air Force One durante il suo viaggio di ritorno a Washington. «Mi è stato detto che hanno commesso un errore, ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l’intera guerra sia una cosa orribile», ha dichiarato il presidente americano parlando con alcuni giornalisti. A condannare il brutale attacco dell’esercito del Cremlino è anche Brian Hughes, portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale statunitense, secondo cui ciò che è avvenuto a Sumy «è un chiaro e duro promemoria» della necessità di negoziare la pace tra Russia e Ucraina.

Zelensky invita Trump

Mentre Washington preme per la ripresa delle trattative, a frenare è il leader di una delle due parti direttamente coinvolte nel conflitto: Volodymyr Zelensky. In un’intervista alla Cbs, il presidente ucraino ha invitato Donald Trump a visitare l’Ucraina – dove non è mai stato – per contrastare la devastazione degli attacchi russi e «vedere la gente, i civili i guerrieri, donne, bambini e ospedali distrutti o morti». Zelensky ha poi aggiunto: «Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra».

L’Ue in pressing sugli Usa per una tregua

L’Unione europea, nel frattempo, spinge sulla Casa Bianca affinché costringa Vladimir Putin a sedersi al più presto al tavolo dei negoziati e trovare un accordo per mettere fine alla guerra. «Chi vuole che le uccisioni finiscano in Ucraina deve mettere massima pressione sulla Russia», ha detto l’alta rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, alludendo proprio alle parole di Trump. «In un mese di tregua senza condizioni, accettata dall’Ucraina ma non dalla Russia, abbiamo visto i civili uccisi», ha aggiunto l’ex premier estone, precisando che servono più aiuti militari per permettere a Kiev di difendersi.

La strage di bambini ucraini

Secondo l’Ufficio del procuratore generale ucraino, sono 618 i bambini uccisi dalle forze russe dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, mentre altri 1.884 sono rimasti feriti. «Oltre 2.500 bambini hanno sofferto in Ucraina a causa dell’aggressione armata su vasta scala della Russia. Fino alla mattina del 14 aprile 2025, secondo le informazioni ufficiali dei procuratori minorili, 618 bambini sono stati uccisi e più di 1.884 hanno subito ferite di diversa gravità», si legge in un comunicato pubblicato sui social.

Foto copertina: EPA/Ukraine State Emergency Service | Soccorritori ucraini a Sumy dopo il bombardamento russo del 13 aprile 2025