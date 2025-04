Obbligavano gli ospiti a massaggi e isolamenti punitivi, interdetti 8 operatori di un centro per disabili: «Sei un down, devi andare al manicomio»

Un regime di maltrattamenti durato per circa un anno in una struttura milanese. Secondo gli inquirenti schiaffi, minacce, urla e offese a una decina di ospiti

Botte, urla, minacce, periodi più o meno lunghi di isolamento punitivo. Ma anche umiliazioni di fronte a tutti gli altri ospiti della struttura: se qualcuno non mangiava o beveva, veniva chiuso al muro con un tavolo e gli veniva stretto il naso con forza. Se gli cadeva una matita o un pastello, veniva bloccato a terra fisicamente finché non lo raccoglieva. In u’occasione, una dipendente avrebbe obbligato un ospite a farle un massaggio alle spalle e alle gambe. Un vero e proprio regime di maltrattamenti di cui una decina di persone con disabilità erano vittima in un centro diurno in zona Vigentino, a Milano. I presunti responsabili, otto tra educatori e responsabili della struttura, sono stati raggiunti negli ultimi giorni da un’ordinanza di divieto di esercizio dell’attività di educatore professionale.

Gli insulti agli ospiti: «Sei down, bisogna mandarvi al manicomio»

«Al manicomio bisogna mandarvi», «Sei down». E poi «pazzo», «matto», «nauseante». Solo un piccolo assaggio delle espressioni che gli otto operatori utilizzavano nei confronti degli ospiti. Secondo i carabinieri, le vittime venivano percosse senza alcuna ragione, lasciati soli in corridoi o negli angoli delle stanze mentre i loro responsabili passavano il tempo sullo smartphone. Le condizioni di vita erano «penose», anche perché spesso le persone con disabilità non venivano lavate per giorni.

La denuncia della ex dipendente e le indagini nel centro diurno

A dare il via alle indagini dei carabinieri della stazione Vigentina è stata la denuncia di una ex dipendente, che aveva raccontato ai militari dei numerosi maltrattamenti e comportamenti violenti che gli operatori del centro diurno adottavano nei confronti degli ospiti. Gli episodi, secondo gli inquirenti, sarebbero inizianti nel dicembre 2023 e sarebbero andati avanti per circa un anno. Le vittime, come ricostruito dagli investigatori grazie ai documenti acquisiti e intercettazioni, avrebbero tra i 20 e i 60 anni.