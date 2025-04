Le denunce delle attrici hard contro Rocco Siffredi: «Erano stupri». Lui: «Complotto internazionale contro di me»

Intervistate dalle Iene, molte donne hanno parlato degli abusi fisici e psicologici durante le riprese. Una ha parlato di una violenza in un bagno: «Non riuscivo neanche a parlare». L'attore. «Campagna per screditarmi»

Sputi, violenze, limiti concordati e poi superati davanti alle telecamere. E poi video-consenso, obbligatori in una industria come quella dell’hard, che spesso e volentieri sono girati prima della scena o addirittura mancano completamente. Tutto questo, secondo alcune attrici intervistate dal programma Le Iene, sarebbe stato una costante nei backstage dei film di Rocco Siffredi. «Dicevo: «Non voglio farlo”. Lui continuava a sputarmi adoso e mi diceva: “Lo vedi che ti piace, troia?”», dice una ragazza. «Per me è stato uno stupro a tutti gli effetti. Una doppia violenza, davanti alle telecamere». L’attore e regista si difende: «È un complotto internazionale contro di me. La mia sessualità è forte e violenta, ma è sempre stata consensuale. Non sono un perverso stupratore».

I video-consenso mancanti e la denuncia delle attrici: «Ci faceva uscire sangue»

Per lo più i presunti abusi sarebbero avvenuti durante la registrazione delle scene hard. «Passiamo al sesso orale, ma all’improvviso inizia a sputarmi addosso», racconta una attrice. «Ha fatto un anale con me, cosa che gli avevo espressamente proibito di fare. Mi è anche uscito sangue», ricorda un’altra. Cambi di programma spesso messi in pratica durante la scena, in modo da dare meno possibilità alla attrice di sottrarsi: «Nel bel mezzo ci dissero che volevano fare un anale. Io ho detto che non mi andava bene, non avevo firmato per quello». Ma di consenso, in particolare dei video che gli attori e le attrici dovrebbero girare al termine della scena per confermare che non siano avvenuti abusi, non ci sarebbe traccia. E quando c’è, i video sono stati filmati prima della scena hard.

La violenza lontana dalle telecamere: «Rocco ha continuato per dieci minuti, io non riuscivo neanche a parlare»

«Mi ha costretta a fare cose anali su di lui con la bocca e con le dita, io non volevo. Gliel’ho detto. Ma continuava a insistere, mi ha costretta: “Devi urinarmi addosso. Se non fai l’anale, devi dimostrarmi in un altro modo che ti devo pagare”». Una delle attrici, poi, ricorda di aver subito una violenza in bagno, lontana dalle telecamere: «Ho sentito di essermi dissociata dalla realtà in quel momento. Non so se ero viva, se ero morta. Lui ha continuato così per dieci minuti. Io non urlavo, non parlavo».