La speaker della radio romana tormentata dall’ammiratore segreto: «È stalking»

Lui si chiama Marco D.C. e ha 40 anni. Lei è una conduttrice radiofonica romana. Lui per quasi un anno la “corteggia” (ovvero la perseguita). Mazzi di fiori, cioccolatini, visite sul lavoro. Lei gli chiede di smetterla, lui non lo fa. E arriva la denuncia. Ieri l’udienza preliminare, fa sapere Il Messaggero, ha deciso che l’uomo verrà giudicato per stalking. Tutto comincia il primo aprile 2023: una cesta con i fiori, due libri e un biglietto con una dedica: «Per la più brava speaker dell’etere e anche la più bella». In seguito la prima improvvisata sul posto di lavoro. Altri regali, la richiesta del numero di telefono, il no di lei.

Gli dice: «Tu sei matto». Lui risponde: «Sono matto di te». E «cercando un contatto fisico e si mostrava contrariato dal fatto che questa le diceva che così facendo (riferito ai regali) avrebbe fatto ingelosire suo marito», si legge nel capo di imputazione. «Resto sempre un fan», risponde lui. Poi torna sul luogo di lavoro con i pasticcini. Lei li rifiuta e lo invita a non tornare più. Ma lui continua a inviare regali. Con bigliettini in cui sembra addirittura alludere a una relazione.

E ancora: una busta gialla e un braccialetto con il segno zodiacale. E una lettera: «Stavo soffrendo troppo, stavi dando tutta te stessa a un altro uomo, non me ne sono andato quando sparivi e mi rimandavi a casa svuotandomi ogni volta di sentimenti, non me ne vado adesso che ti ho ferita. Continuerò a cercarti, a migliorarmi per conquistarti». Poi un’altra: «Tra il rimpianto e te scelgo sempre te».

Commenta la penalista Jennifer Palombaro: «La mia assistita ha avuto molta paura, non aveva mai visto prima l’imputato e di conseguenza non aveva neanche idea di chi si trovasse di fronte. È stata obbligata a cambiare le sue abitudini di vita».