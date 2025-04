L’attacco del comico Seth Rogen ai magnati tech: «Trump ha distrutto la scienza e voi siete complici». Ma la frase scompare dal video

Il comico ha sferrato l'attacco lo scorso 4 aprile durante la cerimonia dei Breakthrough Prizes, un importante premio che riguarda il mondo scientifico. Nel video disponibile online non c'è traccia della battuta

«È incredibile che ci siano persone in questa sala che hanno sostenuto l’elezione di un uomo che, la scorsa settimana, ha distrutto da solo tutta la scienza americana. È incredibile quanta buona scienza si possa distruggere con 320 milioni di dollari e con RFK Jr., in tempi rapidissimi». È questa la battuta che Seth Rogen, uno dei più popolari comici di Hollywood, ha pronunciato lo scorso 4 aprile durante la cerimonia i Breakthrough Prizes, un importante premio che riguarda il mondo scientifico, una sorta di Premio Oscar della scienza finanziato dai magnati del mondo tech. Un attacco esplicito alle politiche di tagli dell’amministrazione Trump che stanno investendo moltissime istituzioni scientifiche degli Stati Uniti nel silenzio di quegli stessi imprenditori. Peccato che – si scopre oggi – la denuncia di Rogen sia stata tagliata dal montaggio finale del video della cerimonia, e non potrà dunque essere ascoltata da chi desidera recuperare in streaming l’avvenimento.

L’improbabile spiegazione dei Breakthrough Prizes

A chiedere conto all’organizzazione del premio di un taglio letto come una censura, è stata la rivista The Hollywood Reporter, sponsor ufficiale dell’evento. I Breakthrough Prizes hanno risposto sostenendo che la battuta di Rogen era una delle «varie modifiche» apportate allo show e sostenendo che fosse stata «realizzata per rispettare la durata originariamente prevista». Risposta che per molti siti di informazione americana, che oggi si stanno occupando approfonditamente della questione, risulta perlomeno improbabile. Prima di tutto perché la cerimonia non era trasmessa in diretta in tv ma esclusivamente sul canale YouTube ufficiale dei Breakthrough Prizes, e poi perché risulta evidente che l’intervento di Seth Rogen non fosse “scalettato” quindi non avesse una “durata” ben precisa, non c’è in pratica nessun indizio per sospettare che si sia trattato di uno “sforamento”.

Chi c’è dietro ai Breakthrough Prizes

I Breakthrough Prizes, che riconoscono ogni anno i progressi scientifici più significativi, sono nati nel 2013, ideati dal fondatore di Google Sergey Brin e dal CEO di Meta Mark Zuckerberg, insieme a Priscilla Chan, Anne Wojcicki e Yuri e Julia Milner. Personaggi che, come è noto, hanno instaurato un dialogo serrato con l’attuale amministrazione americana. Non è coinvolto Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX e promotore del Dipartimento per l’Efficienza Pubblica di Trump, che però era presente alla premiazione dello scorso anno.