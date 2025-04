Irpef, i redditi degli italiani oltre 1000 miliardi. Ma c’è chi paga troppo e chi niente

L'imposta netta sale al 9%, per un valore procapite di 5.660 euro. Sono nove milioni i soggetti che dichiarano un'imposta pari a zero

I contribuenti italiani dichiarano redditi per oltre mille miliardi. Il Sole 24 Ore oggi analizza le statistiche del dipartimento finanze sulle dichiarazioni dei redditi 2024, relative all’anno precedente. In aumento del 5,9%. Il valore medio è di 24.830 euro. Sono in totale 42,5 i milioni di contribuenti che si denunciano al Fisco. L’84% ha redditi da lavoro dipendente o pensione. L’imposta netta sale al 9%, per un valore procapite di 5.660 euro. Sono nove milioni i soggetti che dichiarano un’imposta pari a zero. 11,8 milioni non versano tasse grazie al bonus integrativo.

Il ceto medio

A pagare le tasse è il ceto medio. Ovvero coloro che hanno più di 35 mila euro di redditi dichiarati. Il quotidiano spiega che il 22% (ossia circa uno su cinque) dichiara il 64% dell’Irpef, addirittura il 30% si colloca tra i 35mila e i 70mila euro. Solo lo 0,2% ha un reddito complessivo superiore ai 300 mila euro e dichiara il 7,1% dell’Irpef netta totale. Le disparità territoriali sono evidenti: in Lombardia il reddito procapite è di 29 mila euro, in Calabria 18.230. Il reddito dichiarato dagli imprenditori va su e tocca i 29.250 euro, mentre il reddito medio dei dipendenti si attesta sui 23.290 euro e quello dei pensionati a 21.260 euro.

Le statistiche

Le statistiche dicono che l’Irpef viene pagata da dipendenti e pensionati. Il reddito complessivamente da loro dichiarato (sommando quindi al reddito da lavoro e pensione gli altri redditi che vanno indicati nel modello annuale, a esempio, i redditi dei fabbricati o quelli di lavoro autonomo oppure i redditi diversi) arriva a superare il 95% di quello totale. Lavoratori dipendenti e pensionati sono i titolari di oltre 982 miliardi di euro di redditi sui 1.027 miliardi dichiarati.