Colosseo chiuso per la visita di J.D. Vance, il Codacons annuncia un esposto: «Grave mancanza di rispetto e possibile reato»

Il monumento è stato chiuso per motivi di sicurezza per permettere la visita del vicepresidente americano e della sua famiglia

Non è piaciuta al Codacons la decisione di chiudere in anticipo il Colosseo per permettere la visita riservata ed esclusiva del vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, insieme al resto della famiglia. L’associazione di difesa dei consumatori ha annunciato che presenterà un esposto alla procura di Roma per fare luce sull’episodio. «Si tratta senza dubbio di una grave mancanza di rispetto nei confronti dei tanti turisti che avevano acquistato il biglietto e di coloro che erano in fila per accedere al Colosseo», spiega il presidente Carlo Rienzi.

L’ipotesi di reato per «interruzione di pubblico servizio»

Secondo il Codacons, però, la questione potrebbe andare ben oltre la semplice mancanza di rispetto. «Vogliamo capire se l’episodio possa anche configurare ipotesi penalmente rilevanti, come la possibile interruzione di pubblico servizio a danno degli utenti. Per tale motivo martedì presenteremo in esposto alla magistratura capitolina chiedendo di aprire una indagine sul caso e valutare le relative responsabilità», annuncia l’associazione.

La visita della moglie di Vance al Colosseo

Ieri, sabato 19 aprile, il Colosseo è stato blindato per la visita della famiglia Vance, dove però si è recata solo la moglie Usha, mentre il vicepresidente americano sarebbe rimasto a Villa Taverna. Il monumento è stato chiuso nel pomeriggio per motivi di sicurezza, con i turisti che sono rimasti fuori ad aspettare, suscitando qualche delusione e protesta tra chi non è riuscito a entrare.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi