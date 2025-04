Quanto è costato rimpatriare il cittadino del Bangladesh dall’Albania?

Circa il doppio del costo medio di un rimpatrio. Ovvero 6 mila euro. E l'uomo aveva espresso il desiderio di tornare a casa prima del suo trasferimento a Gjader

Quanto è costato all’Italia il primo rimpatrio dall’Albania? Il ministero dell’Interno ha dato con un certo orgoglio la notizia del ritorno nel suo paese di un cittadino del Bangladesh, mentre Matteo Piantedosi ha detto che si tratta del primo di molti. Ma, fa sapere Repubblica, far fare al trattenuto avanti e indietro dall’Italia a Gjader per quattro volte in una settimana è costato 6 mila euro. Ovvero il doppio del costo medio di un rimpatrio. Che lo stesso Viminale ha aggiornato nel 2024 da 2.500 a 2.800 euro.

Storia di un venditore di rose

Il rimpatriato si chiama Fahim e ha 49 anni. Faceva il venditore di rose nei ristoranti di Roma. Aveva qualche piccolo precedente penale ed era privo di permesso di soggiorno. Fahim era finito a Ponte Galeria dopo essere risultato irregolare durante un controllo. A quel punto aveva espresso il desiderio di tornare a casa. E non si era opposto all’espulsione. Che forse poteva avvenire direttamente da Roma. Ma proprio quando avrebbe dovuto presentarsi davanti al giudice di pace, Fahim è stato trasferito prima a Brindisi e poi a Schengjin. Insieme ad altre 39 persone.

In Albania è rimasto una settimana. Da lì è tornato in Italia e ha preso un volo per il Bangladesh. altri viaggi sono stati necessari per riportare in Italia tre immigrati trasferiti a Gjader da pochi giorni: i primi due perché le loro condizioni psichiche (tardivamente) sono state ritenute incompatibili con il trattenimento nel Cpr albanese, il terzo invece perché nel frattempo ha chiesto asilo.

La richiesta d’asilo

E c’è un altro guaio in arrivo. La Corte di Appello di Roma ha stabilito che bon può essere trattenuto nel Cpr in Albania lo straniero che, dopo il trasferimento della struttura, chiede la protezione internazionale. I giudici si sono pronunciati sul caso di un extracomunitario trasferito a Gjader lo scorso 11 aprile. L’uomo, che risulta in Italia dal 2021, era stato espulso dalla prefettura di Napoli il 31 marzo. Nel corso della sua permanenza del Cpr lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, formalizzata il 17 aprile. Questo passo, secondo la Corte, fa sì che lo straniero debba rientrare in Italia. Considerato che chiunque oggi si trovi nei centri in Albania può fare richiesta d’asilo, il rischio che i Cpr rimanga a breve di nuovo vuoto.