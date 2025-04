Strage di turisti nel Kashmir: «Uccise almeno 24 persone». Si attiva la Farnesina: l’incognita sugli italiani

Si tratta di uno dei più gravi attacchi contro i civili nella regione indiana contesa con il Pakistan. Il ministero degli Esteri indaga per capire se ci sono italiani tra le vittime

Almeno 24 persone sono rimaste uccise in un attacco nel Kashmir indiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti. Lo ha riferito all’Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità hanno definito questo a Pahalgam il peggior attacco contro i civili da anni.

L’indagine della Farnesina sui turisti italiani

La Farnesina e l’ambasciata d’Italia in India monitorano la situazione nel Kashmir a seguito dell’attacco armato contro un gruppo di turisti. Lo riferisce la stessa Farnesina su X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato «informato». Il post consiglia inoltre di contattare l’ambasciata o l’Unità di crisi della Farnesina «per qualsiasi segnalazione».

I precedenti nella regione contesa

Gli attacchi contro i turisti in Kashmir sono stati rari negli ultimi anni. L’ultimo grave attacco contro i visitatori nel territorio federale ha avuto luogo a giugno, quando almeno nove persone sono state uccise e 33 ferite quando un autobus che trasportava pellegrini indù è precipitato in una profonda gola dopo essere stato attaccato dai militanti. L’India ha revocato lo status speciale del Kashmir nel 2019, dividendo lo stato in due territori amministrati a livello federale: Jammu e Kashmir e Ladakh. Questa decisione ha portato a un declassamento dei rapporti con il Pakistan, che rivendica anch’esso la regione