Il video generato con l’AI del premier britannico Keir Starmer che bacia Waheed Alli

Risultano evidenti gli errori generativi dell'Intelligenza Artificiale

Circola un video in cui si sostiene che il premier britannico Keir Starmer sia stato ripreso da una telecamera di sorveglianza mentre baciava appassionatamente l’imprenditore televisivo e deputato Waheed Alli. I volti dei due non sono visibili con chiarezza nella clip, che risulta essere falsa e generata tramite l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

I testi che accompagnano il video seguono questa narrazione:

Un video delle telecamere di sorveglianza mostra Keir Starmer mentre bacia Lord Alli, influente imprenditore e figura di spicco del Partito Laburista. Potrebbero emergere altri filmati ancora più compromettenti. Lo stanno facendo fuori politicamente. Bene così!

A denunciare la falsità del video è stato il collega della BBC Shayan Sardarizadeh in un post su X:

This video, first published by a conspiracy account on TikTok, which claims to show CCTV footage of Keir Starmer and Labour donor Lord Alli kissing, is fake and was likely created with AI. The timestamp, hands behind the neck and arms make no sense.