Sardegna, caso Todde: la procura di Cagliari chiede l’annullamento della decadenza

Alla governatrice del M5s erano state contestate alcune irregolarità nel bilancio delle spese sostenute durante la campagna per le regionali del 2024. L'udienza il prossimo 22 maggio

Nessuna decadenza per la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, che rischiava il posto a causa di irregolarità nella gestione e rendicontazione della campagna elettorale. La procura di Cagliari ha chiesto al Tribunale di «annullare il decreto del Collegio regionale di garanzia elettorale del 20 dicembre 2024 per la parte relativa alla sanzione della decadenza e confermare la sanzione pecuniaria nella misura inferiore» rispetto ai 40 mila euro comminati. A confermarlo è l’avvocato Benedetto Ballero, parte del team legale della pentastellata: «La richiesta è contenuta nelle conclusioni depositate oggi a fine mattinata dalla Procura – ha dichiarato – e prevede l’annullamento del provvedimento del Collegio nella parte in cui si dispone la decadenza, mantenendo invece la sanzione pecuniaria, ma ridotta secondo quanto ritenuto opportuno dal Collegio stesso».

Cosa contestava il collegio regionale

Il Collegio regionale di garanzia aveva contestato alla governatrice sarda alcune irregolarità nel bilancio delle spese sostenute durante la campagna elettorale per le regionali del febbraio 2024. Da tali rilievi era scaturita un’ordinanza che prevedeva, oltre alla decadenza dal Consiglio regionale, anche una multa pari a 40 mila euro. Nel frattempo, il Collegio che aveva presentato opposizione al ricorso della governatrice dovrà essere ricostituito, in seguito al pensionamento della sua presidente, Gemma Cucca, che ricopriva anche la carica di presidente della Corte d’Appello.

Il procedimento giudiziario, seguito dai pubblici ministeri Guido Pani e Diana Lecca, è cominciato lo scorso 20 marzo con la prima udienza. La prossima data chiave è il 22 maggio, quando il collegio della prima sezione civile del tribunale ordinario di Cagliari, presieduto dal giudice Gaetano Savona, sarà chiamato a pronunciarsi. In quell’udienza verrà anche valutata l’ammissibilità delle varie costituzioni in giudizio, sia a favore che contro Todde.

Foto copertina: ANSA/FABIO CIMAGLIA | La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde interviene alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle, Roma, 05 aprile 2025